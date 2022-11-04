В «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова

По информации от РБК, заявление в СК на Андрея Караулова было подано. Причиной подачи выступило нанесение вреда репутации гендиректору «Ростеха».

Недавно были проведены обыски в доме Караулова. Обвиняемый журналист заявляет, что их причиной является обвинение в клевете относительно главы одной из крупнейших государственных корпораций. Хотя, по словам Караулова, он в этом деле задействован как свидетель.

Представители «Ростеха» направили в следственные органы соответствующее заявление с целью проведения правовой оценки деятельности журналиста.

«В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации», - сообщают они.