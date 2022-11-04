Ученые Toll Free Forwarding показали, как изменится человек из-за зависимости от технологий к 3000 году

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Ученые Toll Free Forwarding показали, как изменится человек из-за зависимости от технологий к 3000 году
Наука и техника
Фото из открытых источников

Эксперты компании Toll Free Forwarding рассказали и показали, как будут выглядеть пользователи смартфонов в 3000 году из-за их зависимости от современных технологий. Исследователи построили модель, которая продемонстрировала изменения в человеческом организме через 800 лет.

Модель получила название Минди. Она похожа на монстра: с горбатой спиной, широкой шеей, второй парой век, когтистым большим пальцем, который приспособлен для смартфона.

"Мы получили исследования и экспертное мнение по данному вопросу до создания 3D-дизайнера человека будущего, чье тело существенно изменилось из-за регулярного применения смартфонов, ноутбуков и планшетов", — говорят представители Toll Free Forwarding.

В 3000 году у людей будут более толстый череп, меньший мозг. Второе веко защищает от воздействия света. Хрусталик глаза эволюционно преобразится, чтобы блокировать синий свет, исходящий от гаджетов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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