Эксперт Солонников: после сдачи Херсона Россию обяжут 50 лет выплачивать контрибуции и отдать Крым

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Эксперт Солонников: после сдачи Херсона Россию обяжут 50 лет выплачивать контрибуции и отдать Крым
В России
Фото из открытых источников

Запад наверняка использует прецедент Версальского мирного договора с Германией по итогам Первой мировой войны для его применения по отношению к России, если последняя сдаст Херсон. С таким заявлением выступил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ОСН.

Итальянская газета La Repubblica сегодня сообщила о том, что в США и других странах Запада допускают начало мирных переговоров после того, как Вооруженные силы Украины отвоюют назад Херсон. При этом Киев к их проведению может подойти с хорошей переговорной позиции - с позиции силы. Эксперт более чем уверен, что России при этом будут выдвинуты требования о возвращении всех территорий, присоединенных после 2014 года, то есть с Крымом включительно, а также выплата репараций и контрибуций.

«Требования, которые будут выдвинуты на этих переговорах по отношению к РФ, заранее известны. Россия должна будет передать Украине все недавно присоединенные области, а также Крым, — объясняет Дмитрий Солонников. — Кроме того, на нас взвалят обязанности выплатить Киеву репарации и контрибуцию в размере нескольких десятков триллионов долларов, которую мы будем выплачивать в течении порядка 50 лет».

Он предположил, что даже если Херсон будет удержан российскими войсками, Запад все равно продолжит продвигать идею о мирных переговорах, но только для того, чтобы потянуть время, а ВСУ смогли восстановить силы и начать новое наступление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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