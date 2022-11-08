Мобилизованные из Архангельской области «поблагодарили» губернатора за помощь: просроченные продукты и резиновые сапоги на зиму

Мобилизованные из Архангельской области получили помощь от губернатора региона на зимний сезон и тут же его «поблагодарили». Видео с «благодарностями» опубликовал «Двач».

На ролике можно увидеть мобилизованного, который представляется Чепуриным Егором Андреевичем. Он прямо на камеру занимается «распаковкой» полученной помощи.

Первое, что вынимает из котомки - сапоги. Они резиновые, без какого-либо утеплителя. В таких точно будет нехолодно, иронично отмечает герой ролика. Далее на очереди - сушки и пряники, срок годности у которых небольшой и к моменту получения продукта мобилизованными уже истек. То есть, они уже стали просроченными.

Удивили Егора Андреевича носки - они оказали такими длинными, словно чулки какие-то. Не смог он удержаться от ухмылки, когда достал нательное белье на зиму. Оно сшито без прослойки, которая должна отводить влагу.

В полученной посылке мобилизованный нашел также... коврик для йоги. Говорит, «когда будем спать на нем, точно не замерзнем». Отдельно он раскритиковал тактическую сумку. По мнению главного героя ролика, она больше похожа на мешок, в которых «прыгают на Масленицу».

«Спасибо большое, товарищ губернатор», - такими ироничными словами заканчивает «распаковку» мобилизованный.