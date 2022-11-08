Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом

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Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом
В России
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Александр Сладков стал жертвой нападок в России после того, как обнародовал письмо морпехов о потерях при наступлении на Павловку, адресованное губернатору Олегу Кожемяко.

Особенно преуспел в этом депутат Госдумы Евгений Федоров. Он фактически назвал военкора, который не захотел молчать о проблемах на фронте, американским шпионом.

«На этом примере мы видим, как шпионы США организовали атаку на армию России», - написал Федоров в своем Телеграм.

Он также провел анонимный опрос, в котором предложил подписчикам выбрать из представленных вариантов ответа, как поступить в данной ситуации. Всего их три, один из которых - для тех, кто на стороне США и их шпионов. Любопытными представляются два других. Первый - привлечь военкора Сладкова к уголовной ответственности за работу на врага. Второй - запретить освещать СВО и связанные с ним события людям, не являющимися военнослужащими.

Сам Сладков не удержался, чтобы не отреагировать на подобный выпад в свой адрес.

«Все. Мой гештальт этого дня закрыл депутат Федоров. Ему первое место, сильный мужик», - написал военкор в своем Телеграме. 

А затем добавил: 

«Я проголосовал «расстрелять». 

Стоит отметить, что многие российские военкоры остались недовольны заявлением Минобороны о потерях в Павловке после того, как общественность узнала о письме морпехов. В ведомстве заявили, что они не превышают 1% убитыми и 7% ранеными среди бойцов бригады.

Самые недовольные военкоры начали размещать в своих ТГ-каналах многочисленные ролики из украинских пабликов, на которых запечатлена работа украинской «арты» по российской бронетехнике, с кратким комментарием «Павловка. 1%...»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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