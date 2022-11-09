Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных

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Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных
В России
Фото из открытых источников

Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные жалуются на плохую организацию  и некачественное питание, руководство части со своей стороны заявляет, что мобилизованные очень много пьют.

Ситуация в учебном центре «Песочное» обсуждается уже во многих пабликах. Родственники и мобилизованные рассказывают, что мобилизованных не расселяют вовремя, у них не хватает дров, чтобы топить, а также о том, что мобилизованных не обеспечили нормальным питанием.

Врио заместителя начальника по военно-политической работе академии радиационной, химической и биологической защиты в Костроме Александр Дзюбенко заявил, что таких проблем нет, и у мобилизованных в достатке дров и воды.

При этом он указал, что мобилизованные пьют много спиртного и некоторые из них напиваются с самого утра, что ухудшает дисциплину в части.

В дальнейшем, из-за плохой подготовки, у этих мобилизованных будут выше риски погибнуть на фронте. А похоронки родным мобилизованных и без того приходят едва ли не с первых дней мобилизации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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