Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных

Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные жалуются на плохую организацию и некачественное питание, руководство части со своей стороны заявляет, что мобилизованные очень много пьют.

Ситуация в учебном центре «Песочное» обсуждается уже во многих пабликах. Родственники и мобилизованные рассказывают, что мобилизованных не расселяют вовремя, у них не хватает дров, чтобы топить, а также о том, что мобилизованных не обеспечили нормальным питанием.

Врио заместителя начальника по военно-политической работе академии радиационной, химической и биологической защиты в Костроме Александр Дзюбенко заявил, что таких проблем нет, и у мобилизованных в достатке дров и воды.

При этом он указал, что мобилизованные пьют много спиртного и некоторые из них напиваются с самого утра, что ухудшает дисциплину в части.

В дальнейшем, из-за плохой подготовки, у этих мобилизованных будут выше риски погибнуть на фронте. А похоронки родным мобилизованных и без того приходят едва ли не с первых дней мобилизации.