Настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий: Пригожин об американской демократии, которая наглядно показана в фильме «16-й»

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Настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий: Пригожин об американской демократии, которая наглядно показана в фильме «16-й»
В России
Бизнесмен Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал представителя Госдепа Неда Прайса «одним из редких циников, о которых только можно говорить». Ранее американский чиновник отреагировал на заявление российского предпринимателя, в котором тот рассказал о «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

Недавно Пригожин иронично ответил на вопрос о «попытках интервенции» России и его самого в предстоящие выборы в Конгресс США. Бизнесмен заявил, что «мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться». После этого Нед Прайс сказал в ходе брифинга, что «собственные заявления Пригожина не сказали нам ничего такого, чего бы мы уже не знали». В полемику вновь включился и сам Пригожин, призвавший всех посмотреть его комедийный фильм «16-й». 

 

«А теперь самое интересное. Посмотрите фильм «16-й», и вы получите на 90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года. Кучка любителей-студентов сумела поставить на уши всю американскую демократию. О чем это говорит, только о том, что она настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий», — передает пресс-служба компании «Конкорд» слова Пригожина.

По мнению бизнесмена, американское государство всегда хамски и нагло вмешивалось в выборы по всему миру. США являются причиной разрушения многих империй, таких как СССР, поэтому «глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы», уверен Пригожин. 

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала ссылки на фильм. Его можно увидеть на русском и английском языках. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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