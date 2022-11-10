Новости армии и экономики больше всего интересуют пользователей соцсети ЯRUS

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Новости армии и экономики больше всего интересуют пользователей соцсети ЯRUS
В России
Фото из открытых источников

Статистика просмотров в социальной сети ЯRUS показывает, что пользователей больше всего интересуют новости на тему армии и экономики. Наименьший интерес представляют культура и кино.

Однако, самый большой поток генерируемых новостей в приложении ЯRUS приходится на тему чрезвычайных происшествий. Их доля составляет почти 30% от общего числа. Второе место у экономических статей, но их уже заметно меньше – 15,5%. Почти каждая седьмая новость, которая поступает в ленту, связана с армией. По 10% приходится сразу на 3 категории: спорт, политика и культура. Такая важная сфера жизни, как здоровье, занимает 6% новостной повестки. Еще меньше информации о шоу-бизнесе – 4,8%. У автомобильной и научной тем 2,6% трафика. В конце списка оказалось кино – 1,5%. 

Объем информационного потока по категориям и количество просмотров новостей не совпадают. Рейтинг возглавляет армейская тема, чья доля составляет 34%. Каждый пятый читает политические статьи. Чрезвычайные происшествия интересуют 15,5% пользователей социальной сети ЯRUS. На экономику приходится около 10%. На шоу-бизнес — 8,5%. С новостей по теме здоровья начинается заметное падение просмотров – до 3,2%. Спортивную хронику просматривают еще реже (1,82%). Происходящее в науке волнует 1,6% зарегистрированных в приложении. Категории «авто» и «культура» вместе не набирают и 2,5%. Киноманов среди пользователей меньше всего — 1%.

Cобранная с середины октября статистика показывает, что пик активности интереса к новостям приходится на 12.00-16.00.

Ежедневно в ленту приложения ЯRUS поступает около 70 000 статей с 10 000 информационных источников, включая крупные Телеграм-каналы. 

Команда социальной сети ЯRUS создала самый удобный, комфортный и отвечающий всем запросам пользователей сервис, где с помощью персональных «ярусов» можно получать узконаправленные новости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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