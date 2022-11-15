Об опасности царапин на тефлоновой сковородке заявили ученые в университетах Флиндерса и Ньюкасла

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Об опасности царапин на тефлоновой сковородке заявили ученые в университетах Флиндерса и Ньюкасла
Наука и техника
Фото из открытых источников

Поврежденное антипригарное покрытие на тефлоновой сковородке представляет серьезную опасность. Об этом заявили ученые из университета Флиндерса (Flinders University) и университета Ньюкасла (Newcastle University). Результаты исследований появились в передовом научном журнале.

Как оказалось, частицы и микрочастицы полимера тефлона труднее отслеживать по сравнению с другими видами пластмасс. Специалистам удалось получить детальные снимки при помощи так называемого метода рамановской спектроскопии. Исследователи просканировали тефлоновые поверхности с повреждениями и царапинами.

В конечном итоге ученые пришли к неутешительным выводам. Даже маленькая царапина высвобождает более девяти тысяч частиц пластика. Опасность в том, что тефлон относится к категории полифторированных и перфторированных веществ. Они при попадании в организм человека наносят непоправимый вред здоровью, создавая у беременных риск развития гипертонии, вызывая изменения в печени и повышая уровень холестерина. Поэтому эксперты призывают отказаться от применения поврежденных, поцарапанных тефлоновых сковородок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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