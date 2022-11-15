Образ народных героев: Монгайт об отношении россиян к ЧВК «Вагнер»

По мнению журналистки Анны Монгайт, последние события только укрепляют суровый и загадочный образ русских добровольцев, которые в составе отрядов ЧВК «Вагнер» активно участвуют в спецоперации.

Речь идет появившемся видео, которое разошлось по соцсетям и различным СМИ. В нем мужчина называет себя Евгением Нужиным. Он рассказывает, что отбывал наказание в колонии и ждал момента, когда можно будет отправиться на фронт. Попав на передовую в составе ЧВК «Вагнер», он сразу же решает сдаться в плен и перейти на сторону ВСУ. Заканчивается ролик казнью предателя.

«Видимо боевая задача была показать, что все происходящее норма, идет война (уже никто не боится этого слова), а Пригожин на этой войне – русский богатырь и Робин Гуд. Об этом записала видео Симоньян. Об этом написал колонку Сладков и пошарил Прилепин», – написала Монгайт в Telegram.

Она уверена, что нашумевшее видео только укрепляет сформировавшийся в народе образ «вагнеровцев», образ русских добровольцев, ставших национальными героями.

«Все эти тайны, загадки, закрытые действия только плотнее формируют в народе «вагнеровский» образ народных героев. […] И я вам хочу сказать, при любом приближении этот образ продолжает работать. Почему? Да потому, что «сказка про Вагнера» зиждется на реальности», — заметила журналистка.