Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой

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Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой
В России
Фото из открытых источников

Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.

Она сообщила, что ее мужа и других мобилизованных направили на передовую, но при этом никакого обучения они не проходили. Их вывезли в зону боев, где они попали под непрекращающийся огонь артиллерии.

Чтобы выжить, мобилизованные нашли заброшенный дом, в котором прожили некоторое время без еды и воды.

«Никакого командования толком не было. Они не знали, что делать дальше», – рассказала женщина.

Когда им удалось отойти к своим, многие из выживших написали рапорта. Они сообщили, что не будут служить без подготовки и сдали оружие. 12 военнослужащих подписали рапорт, в котором указали, что согласны служить в тылу либо на занятых территориях, но не будут участвовать в боях на передовой.

Со слов жены мобилизованного, ее мужу и другим призванным обещали службу в тылу, либо на приграничных территориях, заявляя, что они будут или охранять, или следить за порядком.

Теперь женщины пытаются добиться, чтобы их мужья служили в безопасном месте, а не на передовой. Ведь похоронки семьям мобилизованных приходят с октября, и, похоже, их количество будет только расти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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