Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре

Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую компания «Сервиспитгрупп». Она будет специализироваться на доставке готовой еды и продуктов питания. И это при том, что сегодня в Сети можно найти многочисленные негативные отзывы от пассажиров «Сапсанов» и «Ласточек» о качестве блюд.

Шокин – уроженец Самары, однако успеха в бизнесе добился, переехав в Москву. Создав группу «Единая сеть питания», он наладил сотрудничество с РЖД, и с 2009 года занялся поставками готовых блюд в вагоны-бистро.

Однако и здесь оказалось не все гладко. В последние годы пассажиры «Сапсанов» и «Ласточек» регулярно жалуются на качество блюд. Причем, жалобы поступают не только на качество товаров для перекуса в мобильном баре (вагонные тележки), где предлагают газировку и чипсы, но и на питание в бизнес-классе.

Отметим, что для вагонов-бистро блюда поставляют готовыми и расфасованными по контейнерам, подвергая шоковой заморозке. Однако пассажиры не уверены в их свежести. Некоторые в отзывах отмечают, что вид еды после разморозки таков, будто длительность хранения составляла не один месяц. Другие отмечали, что в сэндвичах не докладывают начинку, а кофе имеет неприятный горелый привкус. Кроме того, людей неприятно удивляют слишком высокие цены.

«Видимо раньше было лучше. Сейчас в этот вагон-бистро лучше не ходить. Один раз отведал там первого с десертом, два дня потом животом мучился... И уж точно, детей лучше домашними бутербродами кормить», – пишут в отзывах на популярном форуме.

«Я теперь тоже беру с собой, недавний неприятный опыт покупки обеда в «Сапсане» обернулся несварением у меня и сына. Может, не повезло, конечно. Но теперь остерегаюсь там есть», – отмечает пассажирка.

Стоит отметить, что в копилке RBE накопились и другие нелицеприятные истории с подозрением в мошенничестве. В феврале стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как РЖД чуть не потеряли около 800 млн рублей на обеспечении пассажиров Интернетом. Как установили прокурорские проверки, в 2017 и 2019 годах монополист заключал договоры на установку в «Сапсанах» оборудования для доступа в Интернет. Сумма контрактов превысила 1,5 млрд рублей. Но, выяснилось, что подрядчики и субподрядчики завысили стоимость работ и включили в затраты цену оборудования, которое уже было установлено в поездах. При этом известно, что в 2017 году победителем железнодорожных аукционов стало ООО «РМ», 70% капитала которого принадлежит Андрею Шокину.

На сегодня, по данным «Обозрения», головная компания RBE увязает в долгах. Так, на сегодня за ней числится 1,8 млрд рублей только краткосрочных обязательства. Издание отмечает, что с 2021 года компания находится в залоге у Газпромбанка. Шокин контролирует лишь 20% ее капитала, но сохраняет пост гендиректора.