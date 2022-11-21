Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре

Image 16+
Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре
В России
Фото из открытых источников

Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую компания «Сервиспитгрупп». Она будет специализироваться на доставке готовой еды и продуктов питания. И это при том, что сегодня в Сети можно найти многочисленные негативные отзывы от пассажиров «Сапсанов» и «Ласточек» о качестве блюд.

Шокин – уроженец Самары, однако успеха в бизнесе добился, переехав в Москву. Создав группу «Единая сеть питания», он наладил сотрудничество с РЖД, и с 2009 года занялся поставками готовых блюд в вагоны-бистро.

Однако и здесь оказалось не все гладко. В последние годы пассажиры «Сапсанов» и «Ласточек» регулярно жалуются на качество блюд. Причем, жалобы поступают не только на качество товаров для перекуса в мобильном баре (вагонные тележки), где предлагают газировку и чипсы, но и на питание в бизнес-классе.

Отметим, что для вагонов-бистро блюда поставляют готовыми и расфасованными по контейнерам, подвергая шоковой заморозке. Однако пассажиры не уверены в их свежести. Некоторые в отзывах отмечают, что вид еды после разморозки таков, будто длительность хранения составляла не один месяц. Другие отмечали, что в сэндвичах не докладывают начинку, а кофе имеет неприятный горелый привкус. Кроме того, людей неприятно удивляют слишком высокие цены.

«Видимо раньше было лучше. Сейчас в этот вагон-бистро лучше не ходить. Один раз отведал там первого с десертом, два дня потом животом мучился... И уж точно, детей лучше домашними бутербродами кормить», – пишут в отзывах на популярном форуме.
«Я теперь тоже беру с собой, недавний неприятный опыт покупки обеда в «Сапсане» обернулся несварением у меня и сына. Может, не повезло, конечно. Но теперь остерегаюсь там есть», – отмечает пассажирка.

Стоит отметить, что в копилке RBE накопились и другие нелицеприятные истории с подозрением в мошенничестве. В феврале стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как РЖД чуть не потеряли около 800 млн рублей на обеспечении пассажиров Интернетом. Как установили прокурорские проверки, в 2017 и 2019 годах монополист заключал договоры на установку в «Сапсанах» оборудования для доступа в Интернет. Сумма контрактов превысила 1,5 млрд рублей. Но, выяснилось, что подрядчики и субподрядчики завысили стоимость работ и включили в затраты цену оборудования, которое уже было установлено в поездах. При этом известно, что в 2017 году победителем железнодорожных аукционов стало ООО «РМ», 70% капитала которого принадлежит Андрею Шокину.

На сегодня, по данным «Обозрения», головная компания RBE увязает в долгах. Так, на сегодня за ней числится 1,8 млрд рублей только краткосрочных обязательства. Издание отмечает, что с 2021 года компания находится в залоге у Газпромбанка. Шокин контролирует лишь 20% ее капитала, но сохраняет пост гендиректора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября

Вчера, 10:42

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

19-11-2022, 21:00

Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой

16-11-2022, 14:33

Образ народных героев: Монгайт об отношении россиян к ЧВК «Вагнер»

15-11-2022, 13:11

Новости армии и экономики больше всего интересуют пользователей соцсети ЯRUS

10-11-2022, 11:54

Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных

9-11-2022, 14:18

Настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий: Пригожин об американской демократии, которая наглядно показана в фильме «16-й»

9-11-2022, 08:46

Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом

8-11-2022, 13:58

Мобилизованные из Архангельской области «поблагодарили» губернатора за помощь: просроченные продукты и резиновые сапоги на зиму

8-11-2022, 12:38

Солонников: После сдачи Херсона Россию обяжут 50 лет выплачивать контрибуции и отдать Украине Крым

7-11-2022, 19:58

Первые шаги в кулинарном искусстве. Московским детсадовцам рассказали о пользе и применении цукатов

7-11-2022, 16:20

В «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова

4-11-2022, 12:28

Кремль не намерен возвращать смертную казнь

3-11-2022, 14:28

«Я даже не предполагал, что эти события могут произойти»: Пригожин об СВО

3-11-2022, 09:22

Картаполов заявил, что российских срочников могут отправить на службу в соседние с Украиной регионы

2-11-2022, 10:08

«На скорой помощи не хватает рук»: Шугалей примет участие в работе госпиталя в Луганске

1-11-2022, 21:23

Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами

1-11-2022, 17:23

Военкор Котенок сообщил, что генерал Лапин, которого критиковал Кадыров, снят с должности

29-10-2022, 18:18

Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»

28-10-2022, 19:34

Дочь врио главы Минвод продолжает учиться в связанном со скандальной клиникой «Шарите» университете Берлина

28-10-2022, 14:57

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России
  • Вчера, 10:30

Экономист Зубаревич заявила о чудовищном обнищании значительной части населения в России

Большая часть населения РФ в настоящее время столкнулась с «чудовищным» обнищанием. Произошло это из-за навыков логического мышления и отсутствия

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей
  • Вчера, 14:41

E1.ru: В Екатеринбурге продают роскошную квартиру за 60 миллионов рублей

В суботту, 19 ноября, в Екатеринбурге выставили на продажу роскошную квартиру в доме на Хохрякова, 48. Фото изнутри показало издание E1.ru. В

Зависимых больше, денег – меньше. Как Смольный «перестал» бороться с наркотиками
  • 19-11-2022, 08:31

Зависимых больше, денег – меньше. Как Смольный «перестал» бороться с наркотиками

В Петербурге год от года растет смертность в результате употребления наркотиков. В прошлом году данный показатель вырос на 37%. Вместе с тем

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет
  • Вчера, 17:52

Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Интернет

В Интернете появились кадры из телесериала "Монастырь", на которых актрису и телеведущую Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Звезда снялась в

Приходько раскритиковала Лободу за попытки петь песни на украинском языке
  • 19-11-2022, 16:01

Приходько раскритиковала Лободу за попытки петь песни на украинском языке

Накануне Светлана Лобода с гордостью представила новую песню «Два незнакомца». Трек звучит на украинском языке, поскольку теперь она именует себя

В сети появились кадры последнего публичного выхода тяжелобольной Заворотнюк
  • 19-11-2022, 11:01

В сети появились кадры последнего публичного выхода тяжелобольной Заворотнюк

Последний раз Анастасия Заворотнюк на публику выходила более 3-х лет назад. Рак актрисе поставили в 2019 году. С тех пор ее никто не видел. В

Новости партнеров
Новости партнеров
Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы
  • 19-11-2022, 21:00

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, в первой половине дня сообщили о громких звуках, похожих на стрельбу. По данным очевидцев, раскаты были

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов
  • 19-11-2022, 18:48

«Daily Express»: девять факторов повышают риск образования тромбов

По информации диетолога Ноны Озерянской, ряд определенных факторов могут повысить вероятность возникновения тромбов у человека. Врач назвала девять

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО
  • 19-11-2022, 17:48

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он

Аналитик рассказал об отношениях между Германией и Китаем
  • 19-11-2022, 11:38

Аналитик рассказал об отношениях между Германией и Китаем

Аналитик Окопов в статье для издания РИА Новости проанализировал отношение западных государств к сотрудничеству между Германией и Китаем. Он указал,