Первоклассник держит в страхе ивановскую школу №66

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Первоклассник держит в страхе ивановскую школу №66
В России
Фото из открытых источников

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что от рук школьника пострадали уже несколько человек.

Как удалось выяснить, дети возвращаются домой в слезах, и нередко с увечьями. День знаний первоклашки ивановской школы вообще вспоминают с ужасом. По их словам было все: и избиения, и крики, и ругань...

Прийти к миру другими способами не получилось. До предела этот конфликт дошел в конце октября. Родители первоклассников решили, что не будут пускать обидчика в школу.

За одного ученика вступилась его мать. В ситуацию пришлось  даже вмешаться Росгвардии:

Всё приобрело массовый масштаб. Бьёт, пинает, в лицо кулаком, кулаком по голове. Роняет, подбегает, прыгает на руки, ноги. У детей вывихи, растяжения.

Отец еще одной первоклассницы рассказал, что его дочь категорически не хочет ходить в школу. Девочка призналась, что одноклассник ее избил.

По словам уполномоченного по правам ребёнка Татьяны Океанской, работа по данному вопросу уже проводится. Руководство школы предложило перевести проблемного ребенка в другой класс или на индивидуальное обучение.


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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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