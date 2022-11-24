Между Сербией и Косово достигнуто соглашение

Руководитель дипломатии европейского союза Баррель сообщил, что переговоры между политическими властями Сербии и Косово по вопросу об автомобильных регистрационных номерах завершились успешно и стороны заключили соглашение.

Суть спора заключалась в намерении косовских властей запретить использование на территории региона автомобилей с сербскими номерами и перерегистрировать их на местные. С другой стороны, в Сербии выдавались номера с обозначением городов Косово. Спор вокруг этой ситуации формировал напряженность в регионе.

В понедельник на переговорах по этому вопросу в Брюсселе при посредничестве дипломатии ЕС соглашение не было достигнуто. Теперь же после новых консультаций оно заключено.

«Сербия прекратит выдачу собственных номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств», – заявил Боррель.