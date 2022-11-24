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Между Сербией и Косово достигнуто соглашение

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Между Сербией и Косово достигнуто соглашение
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель дипломатии европейского союза Баррель сообщил, что переговоры между политическими властями Сербии и Косово по вопросу об автомобильных регистрационных номерах завершились успешно и стороны заключили соглашение.

Суть спора заключалась в намерении косовских властей запретить использование на территории региона автомобилей с сербскими номерами и перерегистрировать их на местные. С другой стороны, в Сербии выдавались номера с обозначением городов Косово. Спор вокруг этой ситуации формировал напряженность в регионе.

В понедельник на переговорах по этому вопросу в Брюсселе при посредничестве дипломатии ЕС соглашение не было достигнуто. Теперь же после новых консультаций оно заключено. 

«Сербия прекратит выдачу собственных номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств», – заявил Боррель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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