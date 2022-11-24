Военная техника ВС РФ имеет низкий уровень производства высокоточного оружия для авиации

Российская авиация не имеет достаточно высокоточного оружия для атак на малых высотах, отмечают эксперты.

Сейчас на малых высотах ВКС РФ вынуждены применять не только Су-25, но и высотные истребители Су-30СМ, Су-35 и штурмовики Су-34, пишет «Военное обозрение». В итоге они становятся легкой целью для ВСУ, что подтверждают кадры, которые не раз публиковались в Сети.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост зампреда Совбеза РФ, побывал на ГНПП «Регион», где ему показали новые высокоточные боеприпасы, которые вскоре поступят на вооружение ВКС РФ.

Это планирующие авиабомбы с наведением из космоса УПАБ-1500Б и УПАБ-500Б, которые можно сбрасывать с высоты 15 и 14 км на расстоянии в 50 и 40 км. Российские разработчики утверждают, что их точность составляет до 10 метров.

Также показали ему и корректируемые авиабомбы КАБ-250 (с осколочно-фугасной боевой частью), КАБ-500С (с фугасной БЧ), КАБ-500Кр (с бетонобойной начинкой). Они сбрасываются в высоты 5 км, то есть, самолет тоже не входит в зону поражения ПЗРК.

Когда точно будет налажено их производство, сказать сложно. Ведь у РФ немало проблем с ввозом импортных комплектующих и микросхем из-за санкций, которые, судя по всему, будут усиливаться.

Стоит отметить, что, обсуждая эту новость в соцсетях, не все были воодушевлены этими разработками. Есть среди россиян и те, кто считает, что выделенные на создание вооружения деньги можно было направить на поддержку пенсионеров и других социально незащищенных категорий населения.