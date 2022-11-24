Фильмы «Лучшие в аду» и «Солнцепёк» Евгения Пригожина покажут на кинофестивале в Твери

Фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина и Алексея Нагина включен в программу православного кинофестиваля «Русское сердце», который пройдет в Твери с 1 по 4 декабря. Как рассказали организаторы мероприятия, военную драму покажут 2 декабря в 17 часов в БЦ «Тверь».

Фестиваль проводится в городе с 2017 года. Его поддержали региональный комитет культуры, КРОО ТО «Жар Птица», Тверьгосфильмфонд и Синодальный отдел Московской Патриархии по связям с обществом и СМИ. Отмечается, что для программы мероприятия отбирают фильмы, которые отвечают критериям духовно-нравственного содержания и сняты на высоком художественном уровне.

Картина «Лучшие в аду», которая вышла совсем недавно – в октябре текущего года, уже набрала более 100 млн просмотров. Фильм снят в жанрах псевдодокументалистики и боевика. Особая реалистичность действий с первых же кадров погружает зрителя в бой, который персонажи ведут с помощью настоящего оружия, находящегося сегодня на вооружении российской армии – автоматов, РСЗО, танков и истребителей. Например, актеры в интервью признаются, что использовали настоящие автоматы и даже иногда стреляли боевыми патронами.

К тому же и сам сценарий был написан в соавторстве с командиром одного из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» Алексеем Нагинам и основан на его боевом опыте. Однако фильм Нагин уже не увидел – погиб 20 сентября при защите интересов России. В Сети боевик собрал множество положительных отзывов. Несмотря на то, что многие называли его «учебником по бою», ведь именно боевые действия здесь являются центром сюжета, фильм посмотрела действительно широкая аудитория, как и задумывали его создатели.

Зрители обоих полов находили в нем более глубокий смысл, который связали с «противостоянием похожих друг на друга людей». И, действительно, персонажей можно отличить лишь по цветным повязкам на камуфляже. При этом обе группы противников сражаются друг с другом достойно, идут до конца и имеют схожий уровень технического оснащения.

Ещё одной сильной стороной фильма стал уровень постановки боевых сцен, который отметили зрители, имеющие отношение к военной службе. Они посчитали, что сцены поставлены и сняты качественно, а работа минометов и гаубиц максимально соответствует реальности.

Стоит отметить, что Алексей Нагин не первый раз участвовал в работе над фильмами. Он консультировал сценаристов и другой драмы Евгения Пригожина – «Солнцепёк», который тоже покажут на фестивале «Русское сердце». Этот фильм вышел на экраны в 2019 году и повествует о тяжелой судьбе жителей Донбасса в 2014 году, которых начали притеснять на родной земле.

В центре сюжета – история семьи бывшего «афганца» Влада Новожилова, который пытается вывезти семью из Луганска, подальше от опасности. Фильм тоже довольно реалистично показывает события того времени и изобилует сценами обстрелов, бомбежек и гибели невинных людей, в том числе, детей. Герои драмы вынуждены бежать от потерявших человеческий облик распоясавшихся мародеров и противостоять представителям украинских нацбатальонов, которые очень жестоки по отношению к населению Донбасса.

По словам режиссера Максима Бриуса, при написании сценария создатели ленты тщательно изучили документальную хронику и решили сделать фильм правдивым, как легендарный «Иди и смотри» Элема Климова. Хотя после премьеры очевидцы событий 2014 года рассказали режиссеру, что в реальности все было еще страшнее. Его также называли фильмом-предсказанием, поскольку он предварил начало спецоперации в феврале 2022 года.

Показ этой драмы намечен на 2 декабря в 19 часов. Также в рамках программы кинофестиваля будут представлены документальные фильмы «Своя республика» и «Донбасс. Дети», лента «Райцентр». Завершится мероприятие показом фильма «Донбасс. Окраина».