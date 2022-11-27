Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке

Руководитель тайваньской администрации Инвэнь объявила о принятом решении подать в отставку с должности главы демократической политической партии. Она заявила, что решение связано с поражением кандидатов от партии на выборах в законодательные и исполнительные органы власти на разных уровнях.

26 ноября на Тайване проводилось голосование на выборах руководителей городов, областных администраций и микрорайонов, депутатов городских и областных законодательных органов. По итогам голосования на большинство должностей, в том числе мэра столицы Тайбея, избраны кандидаты от оппозиционной политической партии Гоминьдан.

После этого Инвэнь заявила, что решила покинуть должность руководителя демократической партии.

«Я должна взять на себя всю ответственность. Такие результаты показывают, что есть еще много областей, которые мы должны глубоко осмыслить», – сказала она.