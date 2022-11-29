Мишустин рассказал о государственном бюджете

В Интернете можно найти много противоречивой информации насчет того или иного продукта. Такая ситуация сложилась с молочной продукцией. Одни
После «перегруппировки» российских войск на харьковском и лиманском направлениях фронта, а также отхода армии из Херсона и правого берега Днепра,
Ученые из Школы медицины университета Питтсбурга ( University of Pittsburgh) обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток. Исследователи
Российская исполнительница Кристина Орбакайте во время очередного своего концерта, выступая в образе звездной матеры Аллы Пугачевой, решила обратится
Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и Гарик Харламов в настоящее время находятся в России, однако не участвуют в серьезных проектах. В ноябре Харламов решил
Певица Алсу 16 лет является женой бизнесмена Яна Абрамова. Но в последнее время в Сети ходили слухи о том, что пара находится на грани развода. Сама
Британские медики из Cancer Research UK назвали 9 симптомов, указывающих на онкологию. Прежде всего, данные симптомы касаются рака органов
Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы настаивали на кратном увеличении резервного фонда города, который в
В Москве общественный транспорт подготовили к зиме. Так, в вестибюли станций метро вернули вторые двери, а в дверных тамбурах теперь включают
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