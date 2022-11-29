Мишустин рассказал о государственном бюджете

Руководитель правительства Мишустин сообщил, что в 2022 году рост доходов в государственном бюджете составил 10 %. Он подчеркнул, что это увеличение произошло на фоне многих санкций, которые ввели западные государства по отношению к российской экономике. Однако эта политика не привела к дестабилизации ситуации, заявил Мишустин. Он отметил, что правительство приняло меры для противодействия санкциям, и предприятия, целые отрасли продолжили свою производственную работу.

"Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность", – сказал Мишустин.

Он рассказал, что в этих условиях эксперты не прогнозировали заметного повышения доходов в бюджете. Вопреки прогнозам экономистов, с января по сентябрь доход государственного бюджета увеличился на 10 %.