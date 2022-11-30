Совет Федерации проголосовал за принятие отставки Кудрина

В Совете Федерации сегодня обсуждался вопрос о принятии заявления об отставке с должности руководителя Счетной палаты Кудрина. Накануне он сообщил, что написал соответствующий документ и отправил его президенту Путину. Сегодня верхняя палата законодательного органа изучала направленный ей документ от президента, в котором предлагалось принять отставку Кудрина. По итогам голосования в Совете Федерации Кудрин уволен с должности.

Ранее в СМИ публиковались сведения, что с Кудриным уже велись переговоры со стороны компании Яндекс о занятии им должности руководителя российского отделения. В Яндексе намечается структурная перестройка с выделением российского и зарубежного отделения.

Сам Кудрин еще официально не сообщал, где именно собирается продолжать работать.