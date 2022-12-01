Дипломаты прокомментировали ситуацию вокруг финансовых резервов в ЕС

В официальном представительстве Российской Федерации при европейском союзе выпустили заявление, в котором указано, что политические власти западных государств намерены присвоить золотовалютные резервы, размещенные в их финансовых структурах. С начала украинского кризиса правительства государств ЕС приняли решение о заморозке российских государственных и частных финансовых средств, находящихся в европейских банках. Теперь они обсуждают вопрос о присвоении этих резервов.

В российском официальном заявлении отмечается, что такие намерения нарушают нормы международного права по соблюдению прав частной собственности и в случае их проведения негативно повлияют на ситуацию в финансовой сфере на международном уровне.

«Нелегитимные действия со стороны Брюсселя по заморозке пользующихся неприкосновенностью по международному праву золотовалютных резервов Российской Федерации и активов частных лиц, а также намерение распоряжаться ими по собственному усмотрению - показательный урок для мирового сообщества и бизнеса», – отметили российские дипломаты.