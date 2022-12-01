Yandex.RTB

Дипломаты прокомментировали ситуацию вокруг финансовых резервов в ЕС

Image 16+
Дипломаты прокомментировали ситуацию вокруг финансовых резервов в ЕС
В Мире
Фото из открытых источников

В официальном представительстве Российской Федерации при европейском союзе выпустили заявление, в котором указано, что политические власти западных государств намерены присвоить золотовалютные резервы, размещенные в их финансовых структурах. С начала украинского кризиса правительства государств ЕС приняли решение о заморозке российских государственных и частных финансовых средств, находящихся в европейских банках. Теперь они обсуждают вопрос о присвоении этих резервов.

В российском официальном заявлении отмечается, что такие намерения нарушают нормы международного права по соблюдению прав частной собственности и в случае их проведения негативно повлияют на ситуацию в финансовой сфере на международном уровне.

«Нелегитимные действия со стороны Брюсселя по заморозке пользующихся неприкосновенностью по международному праву золотовалютных резервов Российской Федерации и активов частных лиц, а также намерение распоряжаться ими по собственному усмотрению - показательный урок для мирового сообщества и бизнеса», – отметили российские дипломаты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Дипломаты прокомментировали ситуацию вокруг финансовых резервов в ЕС

Сегодня, 08:33

Русский генерал переходит в наступление. В Европе зимой ожидается 3 миллиона смертей

29-11-2022, 11:01

Newsweek: Россия хотела напасть на Японию в 2021 году, но выбрала Украину

28-11-2022, 12:28

Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке

27-11-2022, 08:48

Министр иностранных дел Эстонии отправил в Гаагу наручники для основателя ЧВК «Вагнер»

25-11-2022, 21:17

В Китае обнаружено новое месторождение сланцевого газа

24-11-2022, 18:43

Между Сербией и Косово достигнуто соглашение

24-11-2022, 08:43

В Турции зафиксировано землетрясение

23-11-2022, 08:38

Тайная биография Борреля - шанс России одержать сокрушительную победу над ЕС

22-11-2022, 20:22

В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом

22-11-2022, 13:33

В ЕС обсуждается миграционная политика

21-11-2022, 18:58

Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

19-11-2022, 17:48

Аналитик рассказал об отношениях между Германией и Китаем

19-11-2022, 11:38

SMH: в Австралии захотели конфликта блока НАТО с Россией из-за ракетного инцидента в Польше

17-11-2022, 21:03

Юрист Аграновский разъяснил, почему Игорю Стрелкову дали пожизненное заключение за крушение MH17

17-11-2022, 20:58

От Израиля требуют жесткой позиции в военном конфликте на Украине

16-11-2022, 22:53

Песков сообщил о переговорах в Турции

14-11-2022, 20:53

National Interest назвало четыре варианта разрешения вооруженного конфликта на Украине

14-11-2022, 15:48

Демократическая партия набирает больше голосов в штате Невада

13-11-2022, 10:43

Демократической партии достаточно получить еще один голос в сенате для контроля над ним

12-11-2022, 10:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО
  • 28-11-2022, 15:53

Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО

После «перегруппировки» российских войск на харьковском и лиманском направлениях фронта, а также отхода армии из Херсона и правого берега Днепра,

Стало известно, откуда ВСУ получают информацию о подготовке ВС РФ ракетного удара
  • 29-11-2022, 23:08

Стало известно, откуда ВСУ получают информацию о подготовке ВС РФ ракетного удара

Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять

Из резервного фонда Петербурга на нужды мобилизованных уйдут только 15%
  • 28-11-2022, 13:54

Из резервного фонда Петербурга на нужды мобилизованных уйдут только 15%

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы настаивали на кратном увеличении резервного фонда города, который в

Киркоров считает, что Шукшина постоянно критикует его из-за влюбленности
  • Вчера, 11:41

Киркоров считает, что Шукшина постоянно критикует его из-за влюбленности

Филипп Киркоров вновь попал в эпицентр скандала. Артист првилюдно нелестно высказался в адрес актрисы Марии Шукшиной. Артистка ранее раскритиковала

Актер Павел Прилучный показал фотоснимок скрывающей свой живот жены Зепюр Брутян
  • 29-11-2022, 13:30

Актер Павел Прилучный показал фотоснимок скрывающей свой живот жены Зепюр Брутян

Павел Прилучный вместе с женой недавно отправился на отдых в ОАЭ. Актер балует подписчиков соцсетей снимками с любимой. При этом на всех недавних

Елена Воробей опровергла свою эмиграцию в Израиль из России после начала СВО на Украине
  • 29-11-2022, 11:24

Елена Воробей опровергла свою эмиграцию в Израиль из России после начала СВО на Украине

Юмористка Елена Воробей опровергла сообщения средств массовой информации о своей эмиграции в Израиль. Подобные предположения звезда, которая

Новости партнеров
Новости партнеров
Ступени с подогревом и инфракрасные облучатели платформ. Московские чиновники рассказали, как готовят транспортную систему к зиме
  • 28-11-2022, 19:41

Ступени с подогревом и инфракрасные облучатели платформ. Московские чиновники рассказали, как готовят транспортную систему к зиме

В Москве общественный транспорт подготовили к зиме. Так, в вестибюли станций метро вернули вторые двери, а в дверных тамбурах теперь включают

Изменение Смольным закона о ЗНОП грозит уничтожением Канонерского парка в Петербурге
  • 29-11-2022, 14:08

Изменение Смольным закона о ЗНОП грозит уничтожением Канонерского парка в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют изменить закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), в результате чего соответствующего статуса рискует

Мишустин рассказал о государственном бюджете
  • 29-11-2022, 20:48

Мишустин рассказал о государственном бюджете

Руководитель правительства Мишустин сообщил, что в 2022 году рост доходов в государственном бюджете составил 10 %. Он подчеркнул, что это увеличение

Русский генерал переходит в наступление. В Европе зимой ожидается 3 миллиона смертей
  • 29-11-2022, 11:01

Русский генерал переходит в наступление. В Европе зимой ожидается 3 миллиона смертей

Журнал The Economist предрекает увеличение роста смертности в Европе "из-за войны в Украине" с 200 до 220 человек на один миллион в неделю. Это в