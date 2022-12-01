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E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге

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E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге
В России
Фото из открытых источников

Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что такие ограничения связаны с празднованием Дня образования Центрального военного округа. Как отметили в пресс-службе ЦВО, мероприятие проходит в связи с днем рождения Георгия Жукова.

Военные выстроились перед зданием штаба. Они маршировали под гимн страны.

Мероприятия, которые посвящены 126-й годовщине дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова и 12 годовщине с момента основания ЦВО прошли в Екатеринбурге. В церемонии возложения цветов к памятнику полководцу поучастовал генерал–майор Александр Линьков, временно исполняющий обязанности командующего войсками. Также не обошлось без военнослужащих военного округа, представителей органов муниципальной власти, ветеранов, общественных деятелей, воспитанников Екатеринбургскго военного училища и юнармейцей, — говорится в в пресс-службе ЦВО.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге

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