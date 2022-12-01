E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге

Военные выстроились перед зданием штаба. Они маршировали под гимн страны.

Мероприятия, которые посвящены 126-й годовщине дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова и 12 годовщине с момента основания ЦВО прошли в Екатеринбурге. В церемонии возложения цветов к памятнику полководцу поучастовал генерал–майор Александр Линьков, временно исполняющий обязанности командующего войсками. Также не обошлось без военнослужащих военного округа, представителей органов муниципальной власти, ветеранов, общественных деятелей, воспитанников Екатеринбургскго военного училища и юнармейцей, — говорится в в пресс-службе ЦВО.



