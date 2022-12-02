Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно

Западу не стоит надеяться на то, что в России пройдет переворот и президента РФ Владимира Путина свергнут с занимаемого поста. Об этом пишет Fox News, отмечая, что даже сейчас большинство россиян поддерживают Путина, а критикуют его лишь за то, что меры против Украины не достаточно жесткие.

«Вероятность переворота или путча в России низкая. Путин не сам придумал этот военный конфликт и представляет собой не аномалию, а эталон для российского руководителя. Он типичный русский авторитарный правитель», — пишет Fox News.

При этом на Западе все больше говорят о том, что ситуация внутри России ухудшается, в том числе из-за того, что «военная спецоперация» длится уже более 9 месяцев. Это влияет и на ситуацию в войсках, и на социально-экономическое положение в стране.

Тем не менее, даже снижение уровня доходов и ухудшение качества жизни не снизило существенно поддержку Путина. При этом на фоне мобилизации все же его рейтинг сократился до 75%.