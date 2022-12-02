Yandex.RTB

Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно

Image 16+
Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно
В России
Фото из открытых источников

Западу не стоит надеяться на то, что в России пройдет переворот и президента РФ Владимира Путина свергнут с занимаемого поста. Об этом пишет Fox News, отмечая, что даже сейчас большинство россиян поддерживают Путина, а критикуют его лишь за то, что меры против Украины не достаточно жесткие.

«Вероятность переворота или путча в России низкая. Путин не сам придумал этот военный конфликт и представляет собой не аномалию, а эталон для российского руководителя. Он типичный русский авторитарный правитель», — пишет Fox News.

При этом на Западе все больше говорят о том, что ситуация внутри России ухудшается, в том числе из-за того, что «военная спецоперация» длится уже более 9 месяцев. Это влияет и на ситуацию в войсках, и на социально-экономическое положение в стране.

Тем не менее, даже снижение уровня доходов и ухудшение качества жизни не снизило существенно поддержку Путина. При этом на фоне мобилизации все же его рейтинг сократился до 75%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно

Сегодня, 10:38

E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге

Вчера, 10:31

Совет Федерации проголосовал за принятие отставки Кудрина

30-11-2022, 17:58

Мишустин рассказал о государственном бюджете

29-11-2022, 20:48

Еланский гарнизон остался без отопления: жителей ждёт местный апокалипсис

25-11-2022, 16:47

Военная техника ВС РФ имеет низкий уровень производства высокоточного оружия для авиации

24-11-2022, 22:58

Фильмы «Лучшие в аду» и «Солнцепёк» Евгения Пригожина покажут на кинофестивале в Твери

24-11-2022, 14:28

В Иванове первоклассник держит в страхе всю школу №66

22-11-2022, 11:07

Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре

21-11-2022, 18:09

Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября

20-11-2022, 10:42

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

19-11-2022, 21:00

Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой

16-11-2022, 14:33

Образ народных героев: Монгайт об отношении россиян к ЧВК «Вагнер»

15-11-2022, 13:11

Новости армии и экономики больше всего интересуют пользователей соцсети ЯRUS

10-11-2022, 11:54

Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных

9-11-2022, 14:18

Настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий: Пригожин об американской демократии, которая наглядно показана в фильме «16-й»

9-11-2022, 08:46

Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом

8-11-2022, 13:58

Мобилизованные из Архангельской области «поблагодарили» губернатора за помощь: просроченные продукты и резиновые сапоги на зиму

8-11-2022, 12:38

Солонников: После сдачи Херсона Россию обяжут 50 лет выплачивать контрибуции и отдать Украине Крым

7-11-2022, 19:58

Первые шаги в кулинарном искусстве. Московским детсадовцам рассказали о пользе и применении цукатов

7-11-2022, 16:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге
  • Вчера, 10:31

E1.RU: 1 декабря военные ЦВО и ГИБДД перекрыли проспект Ленина в городе Екатеринбурге

Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что

Стало известно, откуда ВСУ получают информацию о подготовке ВС РФ ракетного удара
  • 29-11-2022, 23:08

Стало известно, откуда ВСУ получают информацию о подготовке ВС РФ ракетного удара

Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять

Изменение Смольным закона о ЗНОП грозит уничтожением Канонерского парка в Петербурге
  • 29-11-2022, 14:08

Изменение Смольным закона о ЗНОП грозит уничтожением Канонерского парка в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют изменить закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), в результате чего соответствующего статуса рискует

Актер Павел Прилучный показал фотоснимок скрывающей свой живот жены Зепюр Брутян
  • 29-11-2022, 13:30

Актер Павел Прилучный показал фотоснимок скрывающей свой живот жены Зепюр Брутян

Павел Прилучный вместе с женой недавно отправился на отдых в ОАЭ. Актер балует подписчиков соцсетей снимками с любимой. При этом на всех недавних

Бузова не согласна с критикой ремейка «Иронии судьбы», где сыграла одну из главных ролей
  • 29-11-2022, 19:20

Бузова не согласна с критикой ремейка «Иронии судьбы», где сыграла одну из главных ролей

Ольга Бузова заявила, что некоторые зрители напрасно критикуют ремейк известной новогодней кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", который

Ирина Салтыкова сообщила о телешоу «Суперстар» и пожаловалась на конфликт со Стасом Пьехой
  • Вчера, 08:26

Ирина Салтыкова сообщила о телешоу «Суперстар» и пожаловалась на конфликт со Стасом Пьехой

Ирина Салтыкова участвует в шоу «Суперстар» на канале НТВ. Артистка дала интервью «Газете.Ru». Она высказалась о проекте и конфликте со Стасом

Новости партнеров
Новости партнеров
Мишустин рассказал о государственном бюджете
  • 29-11-2022, 20:48

Мишустин рассказал о государственном бюджете

Руководитель правительства Мишустин сообщил, что в 2022 году рост доходов в государственном бюджете составил 10 %. Он подчеркнул, что это увеличение

«Ларек федерального значения» у «Приморской» был установлен незаконно — юрист Баханович
  • 30-11-2022, 16:40

«Ларек федерального значения» у «Приморской» был установлен незаконно — юрист Баханович

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не давал и не согласовывал задания на разработку проектов благоустройства в части

Военный эксперт Шурыгин предложил командованию ВС РФ вернуться к советской тактике массированного прорыва
  • 30-11-2022, 13:28

Военный эксперт Шурыгин предложил командованию ВС РФ вернуться к советской тактике массированного прорыва

Боевые действия на территории Украины все больше напоминают сражения Первой мировой войны, считает член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин и

Рейтинг Беглова на «Бирже губернаторов» вновь показал стремительное падение
  • Вчера, 11:29

Рейтинг Беглова на «Бирже губернаторов» вновь показал стремительное падение

Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на «Бирже губернаторов» агентства «Политброкер» рухнул вниз. Причиной падения популярности