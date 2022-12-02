Американский журналист рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что
Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять
В Совете Федерации сегодня обсуждался вопрос о принятии заявления об отставке с должности руководителя Счетной палаты Кудрина. Накануне он сообщил,
Видеохостинг YouTube подвёл итоги года и представил список самых популярных видеороликов 2022 года. Первое место заняло видео о 23-летнем
За романом футболиста РФ Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина Марией Юмашевой наблюдали тысячи российских поклонников. Даже поговаривали, что
Министерство культы РФ отказало российскому телесериалу «Монастырь» в прокатном удостоверении. Но все желающие могут посмотреть эту картину на
Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на «Бирже губернаторов» агентства «Политброкер» рухнул вниз. Причиной падения популярности
Боевые действия на территории Украины все больше напоминают сражения Первой мировой войны, считает член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин и
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не давал и не согласовывал задания на разработку проектов благоустройства в части
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подготовил вопросы губернатору Александру Беглову и попросил СМИ опубликовать их. Он выразил надежду,
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