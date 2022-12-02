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Американский журналист рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

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Американский журналист рассказал об отношениях Байдена и Зеленского
В Мире
Фото из открытых источников

Американский журналист Снайдер собрал сведения о последних попытках украинского президента Зеленского поговорить по телефону с Байденом и пришел к выводу, что американский президент отказывается с ним общаться.

По мнению Снайдера, особенно заметно это стало после инцидента с падением ракет на территорию Польши. Тогда Зеленский еще до официальных заявлений из США обвинил в этом российские политические власти. Однако Байден занял другую позицию. После этого, по сведениям Снайдера, Зеленский хотел поговорить по телефону с американским президентом, но тот отказался.

«Байден, похоже, отверг попытки Зеленского договориться о телефонном разговоре. Он игнорировал просьбу Киева и в то же время пообщался с президентом Польши, а также генсеком НАТО», – написал Снайдер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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