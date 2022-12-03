Кандидат в американский конгресс от штата Нью-Йорк Саре заявила, что большинство населения США хотят сохранять дружественные отношения с Россией и Китаем. Однако, по ее мнению, в американских информационных изданиях и на телевидении об этом специально не рассказывают в политических целях.

Она также считает, что и от жителей США намеренно скрывают ситуацию в других государствах, настроение общества в них. Например, Саре указала, что в американских СМИ не рассказывается о результатах выборов на Тайване, где в законодательном органе много мест получили сторонники мирных переговоров с Китаем.

По ее мнению, такая ситуация сложилась вследствие контроля американских политических властей над СМИ.

«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают свое видение и имидж, которые сейчас на повестке», – заявила Саре.