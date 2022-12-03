E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний. Торговые точки нескольких брендов, покинувших российский рынок, пока занимают площади на этажах торговых центров.

Среди закрытых магазинов остаются точки брендов, которые принадлежат испанской компании Inditex. Речь идет о торговых марках Zara, Bershka, и Oysho, Pull&Bear, Stradivarius.

Помещения, которые раньше занимали Nike, Adidas, Puma, Uniqlo теперь стоят пустыми. Опущенные черные ставни у людей навевают тоску. Есть большие сомнения, что на месте ушедших компаний появятся новые магазины.

По словам сотрудников действующих магазинов, затишье наступило после Черной Пятницы, которая прогремела в России в прошлые выходные.







