Мобилизованных мужчин с Урала обвинили в дезертирстве на военной спецоперации ВС России

29 жен из уральского Ирбита объединились, чтобы вернуть своих мобилизованных мужей домой.

Они рассказали, что до конца ноября их мужья служили и особо ни на что не жаловались, но потом начали проскальзывать все более тревожные новости от них. Мужчины стали жаловаться на недостаток пищи. А сейчас и вовсе, по словам мобилизованных, их обвиняют в дезертирстве за оставление расположения, пишет E1.RU.

Как рассказали жены мобилизованных, их мужей отправили на фронт после непродолжительного обучения. Там их вывезли на позицию, дали штык-ножи и сказали рыть подкоп, при этом лопат им не выдали. Несколько недель им пришлось голодать, так как по рации им никто не отвечал. Мало того, что мужчины голодают, они еще начали болеть. К тому же некоторые мобилизованные говорят, что не было медицинской комиссии.

Пробыв несколько недель так, мобилизованные отошли с места, поскольку их еще и постоянно обстреливали.

«Постоянные выстрелы, постоянные обстрелы из минометов, из всех орудий. Они испугались умереть, они просто встали и ушли. Они бросили свои позиции. Они были вынуждены это сделать. Сейчас их хотят сделать дезертирами и грозят тюрьмой», — рассказала жена одного из мобилизованных.

Власти, комментируя это, заявляют, что мобилизованные проходили комиссию, а также что не было никаких проблем с поставками еды, воды и медикаментов.

Мобилизованных вообще обвиняют в том, что они имитировали атаку украинцев по их позициям, чтобы отойти в тыл с передовой.