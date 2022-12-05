Военкоры: База стратегических ракетоносцев Ту-95 в Энгельсе атакована дешманским беспилотником

Утром в понедельник, 5 декабря, чрезвычайный инцидент имел место на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области - объекте, который, на минуточку, находится в глубоком тылу, далеко от линии фронта. Повреждены несколько самолетов.

По некоторой информации, авиабаза, на которой размещаются стратегические бомбардировщики и ракетоносцы России, была атакована беспилотником или беспилотниками - сколько БПЛА было, надлежит установить следствию. Дело в другом.

Отечественные милитари-блогеры не могут скрыть свое разочарование и возмущение тем, что Украина смогла дотянуться до такого объекта.

«База стратегических ракетоносцев "ТУ" атакована в Энгельсе дешманским беспилотником», - пишет Телеграм-канал ZАПИСКИ VЕТЕРАНА.

Авторы стремятся быть услышанными. И чтобы граждане прочувствовали всю полноту произошедшего, переходят на крик - именно так следует воспринимать текст заглавными буквами:

«Ещё раз - БАЗА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТОНОСЦЕВ, СПОСОБНЫХ НЕСТИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, АТАКОВАНА БЕСПИЛОТНИКОМ...»

Для тех, кто не знает значение слова «дешманский». Это самый дешевый, сделанный из материалов низкого качества, товар. В данном случае - БПЛА.

Стоит сказать, что буквально несколько дней назад Укроборонпром анонсировал заключительную часть испытаний дальнобойного беспилотника - с боевой массой 75 кг и дальностью до 1000 километров. Что это? Совпадение?!

ВСУ продолжают проводить операции в глубоком тылу РФ, и, как бы того не хотелось, не без успеха. Несколько месяцев назад Крымский мост всем нам казался чем-то несокрушимым, под надежным куполом ПВО, прикрытием с земли, с моря и воздуха. Однако на деле оказалось, что и к нему можно подобраться. Как - это другой вопрос.

Нельзя не вспомнить о ЧП в Новофедоровке в разгар сезона отпусков... Но сейчас, через несколько месяцев, уже приходится говорить об атаках на аэродромы, где базируется стратегическая авиация. То есть получается, что даже к таким объектам ВСУ могут подобраться очень близко будь-то беспилотниками с территории Украины или запущенными с территорией самой России?

Вопросов очень много, и вопросов неудобных. Многие предпочли бы на них не отвечать и пребывать в прекрасном неведении.

Меж тем ранее в сети уже предупреждали о том, что ВСУ могут атаковать авиабазу в Энгельсе.

«29 ноября человек из нашей команды OSINT, с которым мы уже работаем с марта, предупреждал о том, что что-то готовится на аэродроме в Энгельсе», - пишут ZАПИСКИ VЕТЕРАНА и прикрепляют соответствующий скрин, датированный этим числом.

Впрочем, что говорить, если о готовящемся наступлении украинских войск на изюмском направлении блогеры также кричали целый месяц. А что в итоге? Оно оказалось неожиданным, российской армии пришлось срочно прибегнуть к «перегруппировке»...