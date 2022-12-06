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Власти Татарстана ввели новую меру поддержки для семей участников военной спецоперации

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Власти Татарстана ввели новую меру поддержки для семей участников военной спецоперации
В России
Фото из открытых источников

Власти Татарстан ввели новую меру поддержки для семей участников военной спецоперации на Украине. Теперь новорожденным детям военнослужащих, пребывающим в зоне СВО, предоставят подарочные комплекты детских принадлежностей. Постановление уже подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Ранее на поддержку могли рассчитывать лишь семьи с новорожденными детьми, доход которых не превышал величину прожиточного минимума на душу населения. В том числе поддержку окажут всем татарстанцам, которые добровольно отправились на военную службу. К тому же, помощь окажут гражданам, погибшим в специальной военной операции.

Для получения поддержки женщина, родившая ребенка, должна предоставить документы, которые подтверждают ее принадлежность к семье, член которой участвует в СВО, справку о среднедушевом доходе. Постановление распространяется на те правоотношения, которые возникли с 20 октября 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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