Власти Татарстана ввели новую меру поддержки для семей участников военной спецоперации

Власти Татарстан ввели новую меру поддержки для семей участников военной спецоперации на Украине. Теперь новорожденным детям военнослужащих, пребывающим в зоне СВО, предоставят подарочные комплекты детских принадлежностей. Постановление уже подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Ранее на поддержку могли рассчитывать лишь семьи с новорожденными детьми, доход которых не превышал величину прожиточного минимума на душу населения. В том числе поддержку окажут всем татарстанцам, которые добровольно отправились на военную службу. К тому же, помощь окажут гражданам, погибшим в специальной военной операции.

Для получения поддержки женщина, родившая ребенка, должна предоставить документы, которые подтверждают ее принадлежность к семье, член которой участвует в СВО, справку о среднедушевом доходе. Постановление распространяется на те правоотношения, которые возникли с 20 октября 2022 года.