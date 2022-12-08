Американский журналист собрал материал об увеличении в конгрессе сторонников урегулирования отношений с Россией

Журналист Шоэн опубликовал в издании Hill статью, в которой собрал материал об увеличении в обеих партиях американского законодательного органа количества представителей, выступающих за нормализацию отношений с Россией и дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Он рассказал, что республиканцы, занимающие такую позицию, называют себя реалистами. Они считают, что экономическая ситуация в США, в первую очередь инфляция, не позволяет дальше делать поставки киевскому режиму. Республиканцы обращают внимание на экономические трудности внутри самих США. Левые в конгрессе тоже подвергли критике продолжительные поставки киевскому режиму.

Сам Шоэн отметил, что США не должны рисковать вступить в ядерное противостояние.