Американский журналист собрал материал об увеличении в конгрессе сторонников урегулирования отношений с Россией

«Русское Радио» объявило имена ведущих, которые проведут XXVII музыкальную премию «Золотой Граммофон». Зрителей мероприятия ждет самобытный, яркий и
В Свердловской области были зафиксированы первые случаи свиного гриппа. В текущем году в регионе бушует штамм H1N1, который отличается очень тяжелыми
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Звезда «Папиных дочек» работает на износ. Но плотный график сильно сказался на внешности Лизы Арзамасовой. Несколько дней назад молодая артистка
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Утром в понедельник, 5 декабря, чрезвычайный инцидент имел место на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области - объекте, который, на
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Комитет по транспорту рассказал о транспортном обслуживании Адмиралтейского района, где с ноября ввели платные парковки. По данным Комтранса, сейчас
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