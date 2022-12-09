Noizz.pl: Варшава готовит масштабную мобилизацию 200 тыс. поляков к 2023 году

Польское издание Noizz.pl написало историю рядового IT-специалиста Михала, которого вызвали на призывной пункт для участия в предстоящих военных учениях. По информации портала, в очереди стоят еще 200 тыс. поляков.

Noizz.pl пишет, что 18-летнего айтишника, никогда не имевшего связи с армией и не выступающего добровольцем, вызвали на учения. Когда парень, получив повестку, прибыл на призывной пункт в Серадз (город в Лодзинском воеводстве), его не осматривали на годность к службе, выдали статус “А” и дали подписать документ о прохождении учений, кульминацией которых является принятие военной присяги.

“С 2009 по 2012 год в стране не набрали ни одного резервиста, в результате этого польская армия осталась без военнослужащих в молодой возрастной группе – то есть от 21 до 30 лет. Подобные призывы помогут привлечь поляков по стране”, – отмечает издание.

Стоит подчеркнуть, проектом постановления Министерства обороны Польши предусматривается, что к 2023 году на обязательные учения призовут до 200 000 человек. Неявка и уклонение карается штрафом или тюремным заключением.