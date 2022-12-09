Смирнов предложил мобилизовать стрелков, устроивших вооруженные разборки на ВИЗе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в минувшую среду, 7 декабря, произошел вооруженный конфликт на ВИЗе. Сообщалось, что на улице Татищева поскандалили между собой владельцы киосков с фейерверками, они не поделили место для торговой точки. Мужчины (примерно их было 10 человек) устроили массовую драку, после чего и вовсе взяли в руки оружие.

Депутат свердловского Заксобрания предложил решить проблему бандитского передела. Владимир Смирнов предложил мобилизовать стрелков, которые устроили разборки. По заверению депутата, армии России нужны крепкие парни.

Смирнов отметил, что если нужно будет, он готов помочь в установлении личностей, предоставив пофамильно списки. Чиновник считает, что таких людей должны подготовить в армии, поэтому нужно отправить их на передовую, где там их воспитают.

В заключение свердловский политик заявил, что сам он нередко страдает от фривольного поведения бандитов.

Добавим, что в перестрелке пострадали 2 человека. Остальные парни сбежали, они побросали машины вместе с документами. Один из дебоширов был задержан, еще один оказался в больнице, остальных сейчас ищут.