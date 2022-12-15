19FortyFive: мобилизация в России «выкосила» всех работников ВПК

У России возникли проблемы с нехваткой работников ВПК. Об этом пишет издание 19FortyFiv, передает «Военное дело».

По мнению западных аналитиков, уже в январе следующего года у РФ могут закончиться запасы артиллерийских боеприпасов. А производить их в больших количествах РФ не может, поскольку большое количество специалистов, которые могли бы работать в ВПК, мобилизованы и сейчас на фронте.

К таким выводам аналитики пришли на основании разведданных, и той информации, которая мелькала в СМИ. При этом они пишут, что Россия попытается нарастить производство на своих заводах, но нанять больше специалистов сложно, так как в стране была мобилизация.

«Вероятно, Россия попытается нарастить производство на своих заводах, но нанять больше специалистов и рабочих может быть сложно, поскольку очень много гражданских лиц были мобилизованы для участия в войне. Им нужно будет работать в три смены 24/7, чтобы обеспечить потребности фронта», - указано в публикации.