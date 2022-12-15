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В МИДе сообщили о новой концепции внешней политики

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В МИДе сообщили о новой концепции внешней политики
В России
Фото из открытых источников

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили об ориентировочных сроках публичного представления документа с концепцией стратегии РФ на международной арене. Работа над внесением некоторых изменений в имеющуюся доктрину внешней политики государства уже проводится представителями российских политических властей. Теперь в министерстве иностранных дел заявили, что обо всех изменениях в концепции планируется сообщить как в России, так и для международного сообщества примерно в начале следующего года. Информация об этом заявлении поступила в СМИ 15 декабря.

Ранее пресс-секретарь российского президента Песков сообщил, что Путин наметил проведение большого государственного совета на следующей неделе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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