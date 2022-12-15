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Песков рассказал о выступлениях Путина

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Песков рассказал о выступлениях Путина
В России
Фото из открытых источников

Недавно российский президент выступал с обращением на совете по национальным проектам. Отмечается, что по содержанию и формату это выступление Путина близко к его традиционному посланию к законодательному органу государства. По этому поводу высказал комментарий пресс-секретарь президента Песков.

Он заявил, что по целому ряду моментов выступление Путина на совете по национальным проектам похоже на послание президента Федеральному Собранию. Однако, подчеркнул Песков, все же не следует отождествлять эти обращения президента.

«Де-факто похоже. Но все-таки это не послание», – сказал он.

Песков в связи с этой ситуацией отметил, что в последнее время выступления Путина на разных официальных мероприятиях часто носят концептуальный характер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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