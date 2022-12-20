Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды

Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и Пушилину. Путин наградил их орденами «За заслуги перед Отечеством». Этот орден относится к высшей государственной награде Российской Федерации. Церемония вручения орденов состоялась в зале Кремля 20 декабря.

Государственные награды получили временно исполняющие обязанности политических руководителей Запорожской и Херсонской областей Балицкий и Сальдо. Им были вручены награды третьей степени.

Уточняется, что главы новых регионов в составе Российской Федерации получили награды за принятие мер по защите мирного населения от военных формирований, подчиняющихся киевскому режиму.