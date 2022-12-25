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Путин рассказал о позиции РФ в украинском кризисе

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Путин рассказал о позиции РФ в украинском кризисе
В России
Фото из открытых источников

Российский президент в интервью журналисту Зарубину рассказал о позиции РФ в украинском кризисе. Путин заявил, что политический курс государства основан на национальных интересах и что целью операции является защита российских граждан от киевского режима.

Президент подчеркнул отличие в этом отношении принципов внешней политики России от принципов западных государств. Он отметил, что решение США и европейского союза проводить поставки киевскому режиму, чтобы он продолжал противостояние, является циничным.

Ранее Путин в ходе работы коллегии оборонного ведомства заявил, что политические власти западных государств на протяжении истории стремились к территориальному раздроблению Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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