Российский президент в интервью журналисту Зарубину рассказал о позиции РФ в украинском кризисе. Путин заявил, что политический курс государства основан на национальных интересах и что целью операции является защита российских граждан от киевского режима.

Президент подчеркнул отличие в этом отношении принципов внешней политики России от принципов западных государств. Он отметил, что решение США и европейского союза проводить поставки киевскому режиму, чтобы он продолжал противостояние, является циничным.

Ранее Путин в ходе работы коллегии оборонного ведомства заявил, что политические власти западных государств на протяжении истории стремились к территориальному раздроблению Россию.