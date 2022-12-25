В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку. Но это «похищение» на самом деле оказалось непродуманным розыгрышем.

17 декабря 2022 года Анастасии исполнилось 29 лет. Розыгрыши девушка не любит, а празднование решила устроить по-девичьи — с играми и красивой фотосессией. Внезапно розыгрыш устроили подруги именинницы. Когда девушки с кучей сумок вышли на улицу, началось пугающее действо.