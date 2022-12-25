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В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку

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В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку
В России
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку. Но это «похищение» на самом деле оказалось непродуманным розыгрышем.

17 декабря 2022 года Анастасии исполнилось 29 лет. Розыгрыши девушка не любит, а празднование решила устроить по-девичьи — с играми и красивой фотосессией. Внезапно розыгрыш устроили подруги именинницы. Когда девушки с кучей сумок вышли на улицу, началось пугающее действо.

На выходе из подъезда подбегают четверо мужчин в масках с автоматами. Берут под руки и тащат меня в тонированный минивэн прямо средь бела дня. Я сначала понимаю, что это какой-то прикол, но все не отступают от сценария. «Оперативники» отобрали телефоны, объяснили, что ведется следствие и мы едем в отдел для выяснения обстоятельств.
Прошло 15 минут, хотя понимаю, что причин беспокоиться нет, в голову лезут мысли, что обстоятельства будут выяснять до завтра, у меня же всё оплачено, ждут гости, праздник идет вовсю, — говорит именинница.

Она с криками сумела отобрать у актеров телефон. Затем позвонила своим знакомым — все были заранее предупреждены, а поэтому подыграли ситуации.

Когда забирала телефон, так орала, что сорвала голос. Судорожно всем звонила, просила приехать, забрать меня. Правоохранители были немногословными, на все вопросы отвечали только одно: «едем в отдел, там и разберемся». Пристально смотрели на меня, не двигались, в держались сурово. Эти полчаса казались вечностью, — добавила Настя.

Когда машина приехала на место, за дверью виновницу торжества встретили подруги с цветами и поздравлениями. Но взволнованной девушке понадобился примерно час, чтобы принять эту ситуацию и продолжить празднование.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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