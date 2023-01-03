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Стрелков: В текущей ситуации РФ находится в «полном цуцванге»

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Стрелков: В текущей ситуации РФ находится в «полном цуцванге»
В России
Фото из открытых источников

Россия находится сейчас «в полном цуцванге», утверждает милитари-блогер Стрелков.

Пока некоторые военные эксперты на страницах СМИ продолжают радостно уверять граждан о том, что вскоре на СВО произойдет коренной перелом в пользу российских войск, и Украина падет, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) продолжает видеть все в довольно мрачных тонах. Перспективы, как следует из его публикаций, не так радужны, как многим хотелось бы верить.

Стрелков в своем Телеграм отреагировал на публикацию в издании «Военное дело», которое привело комментарий российского генерал-полковника в отставке Андрея Гурулева. Он заявил, что «если ВС РФ готовится к новому наступлению, об этом никто не узнает».

Игорь Стрелков подверг сомнению данное утверждение Гурулева и напомнил, что Запад благодаря спутниковой группировке, эффективной воздушной разведке и своим аналитическим центром смог с точностью до нескольких суток спрогнозировать дату начала «специальной военной операции».

Высказался экс-глава министерства обороны ДНР и о возможном наступлении российских войск. Он полагает, что в сложившейся ситуации следует найти правильный ответ на вопрос, что предпринять - наступать, обороняться. Ситуация, считает Стрелков, как в шахматах, когда каждый последующий ход усугубляет положение игрока.

«На одном из закрытых чатов, где я присутствую, буквально сегодня обсуждался вопрос: "что делать?". И там неглупые люди пришли к выводу, что в текущей ситуации РФ находится в полном "цуцванге": стоять в обороне нельзя, так как это быстро ухудшает стратегическое положение России, а наступать нельзя, поскольку это чревато быстрой военной катастрофой - боеспособность и боевой дух армии сильно напоминают такие же как перед июльским наступлением Керенского 1917 года», - говорится в Телеграм-публикации Гиркина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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