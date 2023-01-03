Neurology: найден витамин против старения мозга

Научный журнал Neurology опубликовал новую исследовательскую работу от американских неврологов. Ученые выяснили, что существует вещество, способное предотвратить головной мозг человека от старения.

Выяснилось, что снизить возрастные изменения мозга и ухудшение памяти поможет диета, которая богата омега-3 жирными кислотами.

Участие в испытаниях приняли 1.5 тысяч пожилых людей. Главным условием изучения стало отсутствие у пациентов деменции. У всех добровольцев взяли предварительно анализ крови с целью определить уровень жирных кислот. Участникам эксперимента также предложили пройти специальные когнитивные тесты. Они показали, что хуже всего с заданиями справлялись люди с низким уровнем содержания омеги-3. Объем их головного мозга был меньше, что связано со структурным старением органа.

Поэтому американские врачи подытожили, что не только пожилым людям, а молодым нужно обязательно употреблять омегу-3. Это поможет улучшить память и предотвратить старческое слабоумие.