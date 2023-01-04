Синоптики рассказали, что 6 января 2023 в РФ начнется «ужас», которого не было с 1892 года

Синоптики рассказали о резких погодных переменах, которые ожидаются в ближайшие дни в стране. По данным метеорологов, уже 6 января 2023 ожидаются погодные явления, которых не было сотни лет. Такие климатические изменения могут привести к серьезным последствиям.

Специалисты утверждают, что в Сочи, например, меньше чем через сутки стоит ожидать очень сильный ливневый дождь. Осадки будут идти 6 января и может выпасть 80 миллиметров, что составляет половину месячной нормы. Суточный максимум осадков в январе зафиксировали в 1892 году.

При этом в районе Чукотки синоптики прогнозируют сильный ветер, метели, порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура будет на 5 градусов ниже климатической нормы: местами до -45 градусов, в отдельных районах до -50.

Но пик похолодания в России придется на 7 и 8 января, местами температура будет составлять -30 градусов и ниже.