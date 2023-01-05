В 2023 году число российских регионов может резко сократиться

В 2023 году может быть принято решение о сокращении количества регионов в России за счет их объединения.

Эксперты полагают, что такой шаг может власти предпримут, чтобы способствовать укреплению экономики страны, пишет МК. Но пока власти об этом не говорят, хотя и идут обсуждения на уровне аналитиков различных направлений.

О возможности укрепления регионов уже заговорил эксперт Андрей Владимиров. По его словам, небольшие регионы, объединенные в один крупный, лучше преодолевают трудности в экономике.

Еще в 2021 году вице-премьер Марат Хуснуллин заговорил о том, что в состав РФ входят регионы, которые не справляются с поставленными задачами. Их губернаторы приходят к президенту и ничего не могут продемонстрировать в доказательство эффективности этих субъектов. Поэтому Хуснуллин полагает, что следует укрепить регионы.

Сейчас в РФ 85 регионов. Это, уверен Хуснуллин, слишком большое количество, учитывая то, что немало субъектов полностью зависят от дотаций из Москвы.

Владимиров, комментируя возможность укрепления регионов, заявил о том, что такой шаг также позволит сократить количество губернаторов и сэкономить на управленческом аппарате. По мнению эксперта, в числе регионов, которые могут присоединить к другим, Орловская, Брянская, Ивановская и Костромская области.