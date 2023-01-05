Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз

В Екатеринбурге мужчина попытался дозвониться до сотрудников ГАИ целых (!) 135 раз. Однако все попытки настойчивого горожанина оказались тщетны. В результате работников ГИБДД проверяли инспекторы прокуратуры. Никого из сотрудников не стали наказывать. Об этом пишет Е1.

Разбирательства организовал местный житель Кирилл. Мужчина рассказал, что в ноябре 2022 года он много раз пытался дозвониться до инспекторов для того, чтобы пожаловаться на одного автохама, который поставил машину на парковке для инвалидов.

Местный житель сильно разозлился и отправил жалобу в прокуратуру. Оттуда заявление перенаправили в полицию. Через 30 дней автолюбителю пришел короткий ответ. В нем говорилось, что нарушений со стороны сотрудников ГАИ не было обнаружено. Но с ними провели соответствующую беседу.

Но такой ответ Кирилла не устроил.

То есть факт 135 звонков, которые были оставлены без ответа, они не ставили под сомнение? Подтверждения не спросили, выгрузок не сделали. Ответ пришел пустой, дескать, всего доброго, — возмущается автовладелец.