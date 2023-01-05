E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области

Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура повысилась днем до -2... -8 °С. Но это кратковременное повышение температур, которое принес западный циклон.

Минувшей ночью мороз вновь окреп до -25... -33 °С. Очередной циклон, пересекающий Европейскую часть РФ, обещает быть заключительным, — объясняет Шепоренко.

Она отметила, что в ближайшие двое суток запасы снега в регионе пополнятся, а следом наступят сильные январские морозы. На Урал внедрится полярный воздух.

Как ожидается, холодный антициклон удержит в Свердловской области аномально морозную погоду в выходные дни и в начале следующей недели. Наиболее низкая температура ожидается 8–10 января. Ночью она будет достигать -28... -33 °С, а в отдельных районах даже до -37 °C, а также днем до -24... -29 °С.