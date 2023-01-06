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Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева

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Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева
В России
Фото из открытых источников

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не намеревается принимать в ней участие из-за той обстановки, в которой протекают дискуссии. В эфире передачи Соловьева достаточно часто происходят споры между ее участниками, в которых звучит много эмоций. Скорее всего, по этой причине Соколовская отказывается от дальнейших посещений передачи.

Следует отметить, что украинская журналистка часто приглашается на разные телевизионные передачи, где обсуждаются политические вопросы. Например, она периодически выступает в программе «Место встречи», где нередко дискутирует с ее участниками и ведущим Норкиным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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