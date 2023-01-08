E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий

В других школах города ученикам также разрешили на уроки не приходить.

При -25 градусах с ветром и -28 без ветра все учащиеся начальной школы могут не посещать занятия. Однако лицей работает в обычном режиме. Все учителя будут на работе. Об этом сообщили в лицее № 100.

А вот в Заречном объявили дистант. По информации администрации города, из-за холодной погоды 9 января все школы городского округа Заречный обучение будут проводить в дистанционном режиме.

Отметим, что детские сады будут работать в обычном режиме.