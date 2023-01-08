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E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий

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E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий
В России
Фото из открытых источников

Зимние каникулы заканчиваются сегодня, 8 января. Однако не все ученики завтра пересекут школьный порог. Некоторые останутся дома из-за сильных морозов, которые ударили на Урале.

Как пишет E1.RU, директор гимназии № 9 Лариса Кулькова подтвердила, что ученики могут остаться дома во время морозов.

В других школах города ученикам также разрешили на уроки не приходить.

При -25 градусах с ветром и -28 без ветра все учащиеся начальной школы могут не посещать занятия. Однако лицей работает в обычном режиме. Все учителя будут на работе. Об этом сообщили в лицее № 100.

А вот в Заречном объявили дистант. По информации администрации города, из-за холодной погоды 9 января все школы городского округа Заречный обучение будут проводить в дистанционном режиме.

Отметим, что детские сады будут работать в обычном режиме.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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