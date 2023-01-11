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Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа

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Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа
В России
Фото из открытых источников

Подозреваемый в убийстве многодетной 36-летней свердловчанки - ее бывший муж, который предположительно расправился с экс-женой во время совместной поездки, информирует пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Тело женщины нашли в районе Режевского тракта.

«В день трагедии (вечером 22 декабря) жена попросила ее увезти в Режевской район, где хотела найти новое жилье. Но по дороге молодые люди поругались, вышли из машины, случился криминальный финал. Тело он отвёз до моста через реку Реж, спрятал в ельнике и засыпал снегом», — говорит начальник пресс-службы ГУ МВД  Валерий Горелых.

По данным, именно бывший супругу Любови Белюшиной является главным подозреваемым. В дальнейшем силовикам удалось найти зацепки, подтверждающие первоначальную версию.

По словам родной сестры погибшей, 37-летний Александр часто менял работу, трудился скотником, охранником. За плечами у него криминальный опыт. Мужчина обижал Любовь, поскольку ее сильно ревновал. Однажды он до синяков побил саму сестру Любови за то, что та заступилась за родственницу.

 
 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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