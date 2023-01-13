Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тысяч вареников в честь старого Нового года. 14 января 2023 года блюдо для военных будут готовить волонтеры. Об этом написал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, вареники с картошкой, творогом, вишней 13 января привезли на солдатский привал. При необходимости привезут еще столько вареников, сколько потребуется, говорит Гладков.

Также он поблагодарил всех тех, кто с душой помогает солдатам.

Напомним, что фестиваль вареников в Белгороде спройдет 14 января. На празднике представят уникальную коллекцию рецептов вареников, включая вареники с мелом.