«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется

Синоптики предупреждают, что с 18 января в России начнется ужас, которого не было еще с 1942 года. Метеорологи отмечают, что климатические перемены наступят в некоторых регионах страны уже в ближайшие дни. Исходя из этого в гидрометцентре объявили самый высокий уровень опасности.

Так, регионы Дальнего Востока оповещены о возможных климатических переменах. По данным специалистов, усилятся морозы в Якутии, а на северо-западе региона температура снизиться до -55 или -60 градусов. На западе и востоке столбики будут показывать до -58 градусов. В селе Жилинда, к примеру, температура 18 января опустится и вовсе до критических -60 градусов. Это, к слову, может стать новым рекордом за все время наблюдений.