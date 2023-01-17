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«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется

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«18 января придет ужас, которого не было с 1942 года». Стало известно, что начнется
В России
Фото из открытых источников

Синоптики предупреждают, что с 18 января в России начнется ужас, которого не было еще с 1942 года. Метеорологи отмечают, что климатические перемены наступят в некоторых регионах страны уже в ближайшие дни. Исходя из этого в гидрометцентре объявили самый высокий уровень опасности.

Так, регионы Дальнего Востока оповещены о возможных климатических переменах. По данным специалистов, усилятся морозы в Якутии, а на северо-западе региона температура снизиться до -55 или -60 градусов. На западе и востоке столбики будут показывать до -58 градусов. В селе Жилинда, к примеру, температура 18 января опустится и вовсе до критических -60 градусов. Это, к слову, может стать новым рекордом за все время наблюдений.

Тем временем в центральных регионах России 18 января ожидается гололёдица, местами мокрый снег. В связи с этим введен желтый уровень погодной опасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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