В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные новости. По информации авторов паблика, которая дополнена серией фотографий, на крыше здания в центре города, всего в паре километров от Кремля, установили зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1».

На фоне сегодняшних многочисленных анонсов западных союзников Украины о передаче современных видов вооружений в Москве начали усиливать противовоздушную оборону. Системы ПВО появились, минимум, на двух зданиях.

«На крышу административного здания в Тетеринском переулке (в паре километров от Кремля) идет подъем военных контейнеров и ЗРПК «Панцирь-С1», - говорится в сообщении «Военного осведомителя» .

Речь, вероятно, о здании бизнес-центра, в котором располагаются офисы.

Сообщают, что такой же комплекс замечен на крыше Третьего дома Министерства обороны РФ. Он, напомним, на Фрунзенской набережной - это тоже недалеко от Кремля.

Комментарии оборонного ведомства об усилении ПВО Москвы к настоящему времени отсутствуют. В то же время новости о появлении «Панцирей» на крышах зданий столицы РФ вызвали бурное обсуждение в сети.

Часть москвичей недоумевает, почему системы ПВО устанавливаются в плотной городской застройке и признаются: проскакивает мысль, что ракеты или беспилотники, если таковые будут запущены, собираются сбивать над городом, а не на подлете.

«Подобные мероприятия по размещению систем ПВО в городской черте столицы не проводились бы просто так, скорее всего военные опасаются возможного удара», - рассуждают авторы паблика.

Паническим настроениям поддаются не все жители столицы. Некоторые радуются, что ПВО усиливается, хотя противник время от времени и забрасывает информацию в массы о том, что большая часть систем ПВО находится на фронте или в прифронтовой зоне, а объекты в глубоком тылу России остаются неприкрытыми.



