Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

Комплекс противовоздушной обороны в десяти километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был развернут даже раньше, чем на крышах высотных зданий в Москве. Это следует из распространившегося по Сети видео - в числе первых оно было опубликовано в телеграм-каналах «Сирена» и «Романов Лайт» .

Автору удалось снять комплекс ПВО, судя по включенным радарам, активно сканирующий воздушное пространство. Предположительно, речь о зенитно-ракетном пушечном комплексе «Панцирь-С1».

Отснято видео, как утверждается, перед Рождеством (6 января нынешнего года) в районе поселка Заречья Одинцовского района Московской области.

Вчера во второй половине дня в Сети начали появляться видео с демонстрацией того, как военные поднимают на крышу административного здания в Тетеринском переулке столицы России ЗРПК «Панцирь-С1». Такой же комплекс ПВО был замечен и на крыше здания Минобороны России - оттуда до Кремля совсем недалеко.

В Сети начинают задавать вопросы: почему в условиях плотной городской застройки устанавливают системы ПВО? Помнится, не так давно глава отечественного МИД Сергей Лавров заявлял о том, что Украина нарушает нормы гуманитарного права, размещая в жилых кварталах системы ПВО...

В Сети начали также опасаться того, что в условиях высотных зданий могут появиться проблемы с фиксацией угроз с воздуха, а также с огибанием рельефа многоэтажек в случае, если противнику все же удастся своим БПЛА долететь до Москвы. А очевидно, что попытки такие будут - недавно Укроборонпром заявлял, что его дальнобойный беспилотник с дальностью на 1000 километров проходит финальные испытания.